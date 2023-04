Stand: 11.04.2023 07:06 Uhr Zugausfälle zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven

Weil bei der Nordwestbahn Lokführer fehlen, fallen ab heute bis Ende April auf der Strecke Oldenburg-Wilhelmshaven täglich zehn Züge aus. Reisende sollten sich am besten im Internet informieren, ehe sie sich auf den Weg zum Bahnhof machen. Das gilt besonders für diejenigen, die unbedingt zu einem bestimmten Zeitpunkt am Ziel ankommen müssen, zum Beispiel um eine Fähre zu erreichen. Allerdings: 80 Prozent der Züge auf der Strecke fahren nach Plan, sagt Steffen Högemann von der Nordwestbahn. An den Wochenenden fallen bis Ende des Monats keine Züge aus, so der Sprecher der Nordwestbahn.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.04.2023 | 06:30 Uhr