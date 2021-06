Stand: 21.06.2021 12:51 Uhr Zug verletzt Frau an Bahnübergang in Hemmoor tödlich

Am Montagmorgen ist eine 37 Jahre alte Frau an einem Bahnübergang in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe sie die Gleise gegen 7.20 Uhr trotz geschlossener Halbschranken überqueren wollen, um einen einfahrenden Zug Richtung Stade zu erreichen. Dabei habe sie die zeitgleich aus Richtung Stade kommende Bahn übersehen. Diese erfasste die Frau und verletzte sie tödlich. Notfallseelsorger und Mitarbeiter des DRK betreuten mehrere Augenzeugen. Wegen der Streckensperrung wurden Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.06.2021 | 12:30 Uhr