Zug überfährt Steine bei Rastede - Polizei ermittelt

Auf der Bahnstrecke zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg haben unbekannte Steine auf die Gleise gelegt. Wie die Polizei mitteilte, musste ein Güterzug bei Rastede am Sonntagabend eine Schnellbremsung einleiten, nachdem er etwas überfahren hatte. Der 28-jährige Lokführer hatte laute Schläge an dem Fahrzeug wahrgenommen. Da er nicht wusste, ob Menschen zu Schaden gekommen sind, alarmierte er die Polizei und Rettungskräfte, so ein Sprecher. Die Polizei fand vor Ort Spuren eines Steinschlages an einem Radreifen des Zuges. Aufgrund des Vorfalls war die Bahnstrecke am späten Abend für den Zugverkehr gesperrt. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei in Oldenburg unter Telefon (0441) 21 83 80 entgegen.

