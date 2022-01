Stand: 20.01.2022 08:17 Uhr Zug kracht an Übergang in Ganderkesee in verlassenes Auto

Ein Zug der Nordwestbahn ist in der Nacht zu Donnerstag im Landkreis Oldenburg in ein leeres Auto gefahren. Das Fahrzeug war nach Feuerwehrangaben von einer nahegelegenen Hofeinfahrt auf einen Bahnübergang in Ganderkesee gerollt und dort stehen geblieben. Der Zug schleifte das Fahrzeug mehrere Hundert Meter mit. Verletzt wurde niemand. Ein aus der Gegenrichtung kommender Zug wurde von herumliegenden Trümmerteilen beschädigt. An beiden Loks entstand ein Schaden von jeweils etwa 100.000 Euro. Beide Züge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Reisenden wurde ein Ersatzverkehr organisiert. Die Bahnstrecke zwischen Hude und Delmenhorst soll am Donnerstagvormittag wieder freigegeben werden.

Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen.

