Stand: 11.10.2020 10:06 Uhr Zug erfasst Radfahrer in Ganderkesee: 17-Jähriger stirbt

Ein 17 Jahre alter Fahrradfahrer ist am späten Sonnabend an einem Bahnübergang im Landkreis Oldenburg von einem Zug erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Jugendliche trotz geschlossener Schranken die Gleise in Bookholzberg (Gemeinde Ganderkesee) überqueren. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Während der Unfallaufnahme sei der Bahnverkehr auf dem betroffenen Streckenabschnitt gestoppt worden, hieß es weiter.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.10.2020 | 10:00 Uhr