Stand: 01.07.2021 19:03 Uhr Zug erfasst Radfahrer - 29-Jähriger stirbt an Bahnübergang

Ein Radfahrer ist am Donnerstag an einem Bahnübergang in Vechta von einem Zug erfasst worden und gestorben. Der 29-Jährige hatte laut Polizei das Rotlicht missachtet. Demnach waren die Schranken schon geschlossen, als er sich dem Übergang näherte. Kurz vor dem Zusammenstoß bremste der Zugführer der Nordwestbahn und warnte den Radfahrer durch ein Hupsignal. Die Fahrgäste in dem Zug blieben unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.07.2021 | 18:00 Uhr