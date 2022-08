Zug erfasst Lkw: Tödlicher Unfall an Bahnübergang in Rastede Stand: 03.08.2022 13:30 Uhr In Rastede ist am Mittwochvormittag ein Zug der Nordwestbahn mit einem Lkw kollidiert. Der Fahrer des Sattelschleppers kam dabei ums Leben. Die Bahnstrecke wurde gesperrt.

Der Zug war von Osnabrück nach Wilhelmshaven unterwegs. Er ist nach Angaben der Nordwestbahn in voller Geschwindigkeit mit dem Sattelschlepper am Bahnübergang Liethe in Rastede (Landkreis Ammerland) kollidiert. Das Führerhaus sei dabei unter den Zug geschoben worden.

Etwa 200 Fahrgäste im Zug

Rund 200 Fahrgäste waren laut Polizei in dem Zug unterwegs. Nach Angaben einer Sprecherin soll niemand verletzt worden sein, einige Fahrgäste stünden aber unter Schock. Warum der Lkw über den Bahnübergang fahren konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Bahnstrecke Rastede-Wilhelmshaven bis zum Abend gesperrt

Die Strecke zwischen Rastede und Wilhelmshaven ist voraussichtlich bis 18 Uhr gesperrt. Ein Teil der Verbindungen fällt aus, für andere hat die Nordwestbahn einen Schienenersatzverkehr zwischen Oldenburg und Varel eingerichtet.

