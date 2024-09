Stand: 11.09.2024 17:31 Uhr Zu wenig Wasserstoff für Züge: Bahnverkehr weiterhin eingeschränkt

Erst Ende der Woche rechnen die Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) damit, wieder wie gewohnt zu fahren. Grund dafür ist ein Lieferengpass für Wasserstoff, der erst nach und nach behoben werden könne. Der Zugverkehr der RB33 zwischen Cuxhaven, Bremerhaven und Buxtehude ist deshalb eingeschränkt. Seit Freitag sind in dem Bereich fünf Dieselloks im Einsatz, sagte ein Sprecher der EVB. Die mit Wasserstoff betriebenen Züge fahren demnach nur noch einzeln und mit geringerer Kapazität, um Wasserstoff zu sparen. Wie lange die Einschränkungen dauern, ist laut EVB derzeit unklar. Der Wasserstoff stammt aus dem Stader Chemiewerk von DOW und wird dort von Partnern des Bremervörder Wasserstofftankstellen-Betreibers Linde geliefert. Die EVB weist daraufhin, dass mittelfristig grüner Wasserstoff mit dem Bau eines Elektrolyseurs und Windkraftanlagen direkt an der Wasserstofftankstelle in Bremervörde erzeugt werden soll. Der Baubeginn dafür sei aber noch nicht terminiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wasserstoff Bahnverkehr