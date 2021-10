Stand: 24.10.2021 10:54 Uhr Zu viel getankt: Polizei ermittelt gegen Mutter und Tochter

Die Polizei in Vechta ermittelt gegen zwei Frauen. Die 30-Jährige und ihre 63 Jahre alte Mutter sollen am Sonnabend an einer Tankstelle getankt haben und weggefahren sein, ohne den Sprit zu bezahlen. Zuvor hatte sich die 63-Jährige laut Polizei im Shop mit der Verkäuferin gestritten. Sie soll diese dabei beleidigt und ihr mit Gewalt gedroht haben. Die beiden Frauen wurden wenige Minuten später von der Polizei auf einem Parkplatz kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass beide unter Alkoholeinfluss standen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen beide mehrere Verfahren ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.10.2021 | 11:00 Uhr