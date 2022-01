Stand: 31.01.2022 08:53 Uhr Zu schnell unterwegs? Zwei Männer verunglücken in Oldenburg

Zwei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren sind in der Nacht zum Montag bei einem Unfall in Oldenburg schwer verletzt worden. Der 19-jährige Fahrer sei in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit der schweren Limousine gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war das Fahrzeug zuvor einem Streifenwagen aufgefallen. Die Polizisten vermuteten demnach, dass das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bevor sie das Fahrzeug kontrollieren konnten, sei der Unfall passiert, berichtete die Polizei. Die beiden Männer kamen in ein Krankenhaus.

VIDEO: Oldenburg: Zwei Schwerverletzte bei Unfall (1 Min)

