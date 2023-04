Stand: 06.04.2023 13:05 Uhr Zu schnell in den Kreisverkehr? Auto landet im Graben

Schwere Verletzungen haben sich zwei Männer bei einem Verkehrsunfall in Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) zugezogen. Ein 33-jähriger Mann fuhr laut Polizei auf der B211 vermutlich zu schnell in einen Kreisverkehr und kollidierte mit einem Randstein. Dadurch hob das Auto von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben. Der 33-jährige Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer wurden in dem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehren Ovelgönne-Popkenhöge und Brake bargen die schwer verletzten Männer aus ihrem Fahrzeug. Anschließend wurde der Beifahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete zur Rekonstruktion des Unfallherganges ein Geschwindigkeitsgutachten an.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.04.2023 | 13:30 Uhr