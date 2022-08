Stand: 15.08.2022 11:04 Uhr Zu lebenslanger Haft verurteilter Albaner will neuen Prozess

Ein wegen eines Mordes in Visselhövede zu lebenslanger Haft verurteilter Albaner bemüht sich vor dem Landgericht Verden darum, dass der Prozess wieder aufgenommen wird. Er habe dies damit begründet, dass er selbst um sein Leben fürchte, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Verden. Er habe zwar das Tatmotorrad gefahren, aber nicht gewusst, dass der Mann hinter ihm eine Waffe dabei gehabt habe, erklärte der Albaner jetzt dem Gericht. In dem Mordprozess ging es um tödliche Schüsse von einem fahrenden Motorrad aus vor der Kastanienschule in Visselhövede. Dabei war 2017 ein 49-jähriger Mann aus Albanien getötet worden.

