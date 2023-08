Stand: 01.08.2023 08:20 Uhr Zu laute Musik: Polizei beschlagnahmt Anlage

Ein 37-Jähriger hat in Bremerhaven so laut Musik gehört, dass die Polizei ihm die Musikanlage weggenommen hat. Der Mann habe am Montagmorgen die Musik voll aufgedreht, sodass sich die Nachbarn gestört fühlten, sagte ein Polizeisprecher. Drei Mal mussten die Beamten zu dem Mann ausrücken. Am Ende beschlagnahmten sie die Musikanlage. Der 37-Jährige soll sie allerdings demnächst zurückerhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.08.2023 | 06:30 Uhr