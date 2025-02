Stand: 02.02.2025 13:10 Uhr Falsch eingeschätzt: Lkw bleibt in Bahnunterführung stecken

Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen in Twistringen (Landkreis Diepholz) unter einer Bahnunterführung stecken geblieben. Der 20-jährige Fahrer hatte die Warnschilder missachtet, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw war demnach einen halben Meter zu hoch für die Unterführung. Dort sind nur Fahrzeuge mit einer Höhe bis 2,8 Meter zugelassen. Der Lastwagen hatte aber einen Aufbau von 3,3 Metern, so die Polizei. Der Fahrer fuhr dennoch hinein und steckte kurz darauf fest, so die Polizei. Der Aufbau wurde dabei stark beschädigt. An der Bahnunterführung entstand den Angaben zufolge geringer Schaden. Die Unterführung war laut Polizei für etwa eine Stunde teilweise für den Verkehr gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.01.2025 | 15:00 Uhr