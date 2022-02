Stand: 18.02.2022 15:19 Uhr Zoll findet bei Kontrolle 80 Gramm Kokain in Unterhose

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang zu den Niederlanden haben Zollbeamte aus Papenburg bei einem 24-Jährigen 80 Gramm Kokain gefunden. Den Angaben zufolge hatte der Mann die Drogen im Wert von rund 5.500 Euro in seiner Unterhose versteckt. In dem Auto, in dem der 24-Jährige und ein 35-Jähriger am Dienstag bei Rhede eingereist waren, entdeckten sie zudem rund 1.000 Euro in kleinen Geldscheinen. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, wie es weiter hieß.

