Zoll ertappt Drogenschmuggler mit Ecstasy-Tabletten

Bei der Kontrolle eines Reisebusses hat der Zoll in Leer einen mutmaßlichen Drogenschmuggler gefasst. In dem Rucksack eines 20-Jährigen fanden die Beamten zwei mit Ecstasy-Tabletten gefüllte Plastikbeutel. Insgesamt handelte es sich den Angaben zufolge um knapp ein Kilogramm der Drogen. Diese hätten einen Schwarzmarktwert von rund 16.000 Euro. Der junge Mann wurde nach der Kontrolle, die bereits am Montag vor einer Woche erfolgte, festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft, wie das Hauptzollamt Oldenburg am Dienstag mitteilte.

