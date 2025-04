Stand: 01.04.2025 11:32 Uhr Zeugen gesucht: Wer verteilt Hetze in Briefkästen?

Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach einem Unbekannten, der in Bremen fremdenfeindliche und volksverhetzende Schreiben verbreitet haben soll. Nach Polizeiangaben hat der Mann in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach handgeschriebene Karten mit rassistischen Inhalten in Briefkästen von Mehrparteienhäusern eingeworfen, zuletzt Mitte März. Meist war er dabei in den Ortsteilen Walle und Überseestadt unterwegs. Der Unbekannte ist laut Polizei zwischen 40 und 55 Jahre alt und wirkt kräftig und sportlich. Während mindestens einer Tat trug er eine auffällige blaue Mütze und blaue, aus dem Box- und Ringsport bekannte Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0421) 36 23 88 8 entgegen.

