Zeugen gesucht: Hund beißt zehnjähriges Kind in Wilhelmshaven

In WiIhelmshaven ist ein zehnjähriges Mädchen von einem unbekannten Hund gebissen worden. Das Kind wurde bei dem Vorfall in der Papingastraße am Mittwochvormittag laut Polizei leicht verletzt. Der Hund habe dem Kind in den Unterarm gebissen, so ein Polizeisprecher. Er geht davon aus, dass es sich um einen Schäferhund gehandelt haben könnte. Der Halter des Hundes soll eine Glatze gehabt und Tattoos getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven zu melden.

