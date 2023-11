Stand: 14.11.2023 15:14 Uhr Zeteler Markt endet am Mittwoch mit Vieh- und Pferdehandel

Der Zeteler Markt im Landkreis Friesland endet am Mittwochmorgen mit dem traditionellen Vieh- und Pferdemarkt. Der Verkauf beginnt in den frühen Morgenstunden. Gehandelt wird alles - von Geflügel über Meerschweinchen bis hin zum Pony oder Esel. Neben den zahlreichen Fahrgeschäften sind für Kinder die Tiere die große Attraktion. Bis zu 80.000 Besucher werden am Mittwoch auf dem Jahrmarkt erwartet. Viele Firmen geben ihren Mitarbeitenden dafür unter der Woche frei, damit sie dabei sein können. Busse fahren aus Wilhelmshaven und dem Umland nach Zetel, damit die Besuchenden ihr Auto stehen lassen können. Der 339. Zeteler Markt ist eines der größten und ältesten Volksfeste im Nordwesten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min