Stand: 25.02.2022 10:55 Uhr Zentralklinik in Ostfriesland soll nun 720 Millionen kosten

Der Landkreis Aurich und die Stadt Emden wollen Bürgerinnen und Bürgern in der Emder Nordseehalle am Nachmittag die Pläne für die Zentralklinik vorstellen. Die Baukosten waren zuletzt von 250 auf 400 Millionen gestiegen. Nun soll die Klinik in Georgsheil noch teurer werden: Nach Informationen der Nordwest-Zeitung werden jetzt 720 Millionen Euro veranschlagt. Emden und der Landkreis Aurich hatten immer wieder betont, sich die Klinik nur leisten zu können, wenn das Land 70 Prozent der Kosten übernehmen würde. Das wären 504 Millionen Euro. Ob das Projekt weiter Bestand hat, könnte sich heute zeigen - denn auch die geplanten Zentralkliniken in den Landkreisen Vechta, Diepholz und im Heidekreis brauchen Zuschüsse. Im Fördertopf des Landes sind aber nur 355 Millionen Euro. 2026 soll die Klinik in Georgsheil gebaut werden. Das Projekt war lange umstritten. In zwei Bürgerentscheiden wurde darüber abgestimmt.

