Stand: 08.04.2024 12:36 Uhr Zehnjähriger auf Landstraße in Achim von Auto erfasst

Ein zehnjähriger Junge ist am Montagmorgen in Achim (Landkreis Verden) auf dem Schulweg von einem Auto angefahren worden. Eine 62-jährige Fahrerin war auf der Bremer Straße unterwegs, als das Kind über die Straße lief, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

