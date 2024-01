Stand: 05.01.2024 22:16 Uhr Zehn Verletzte: A27 nach Unfall mit vier Fahrzeugen gesperrt

Auf der Autobahn 27 zwischen Achim-Nord und Bremer Kreuz hat sich am Freitagabend ein Unfall mit zehn verletzten Personen ereignet. Wie die Feuerwehr am Unfallort mitteilte, waren offenbar zwei Autos aufeinander gefahren und hatten dabei zwei weitere Wagen touchiert. Den Angaben zufolge war ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort, die Verletzten waren jedoch nicht in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die A27 blieb noch bis in den späten Abend für die Bergungs- und Aufräumarbeiten Richtung Bremen gesperrt.

