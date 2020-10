Zahlreiche Verstöße gegen Corona-Regeln in Delmenhorst Stand: 25.10.2020 09:58 Uhr Polizei und Mitarbeiter der Stadt haben am Sonnabend in Delmenhorst viele Verstöße gegen Corona-Regeln geahndet. So wurde die Maskenpflicht nicht eingehalten und teilweise die Sperrstunde missachtet.

Die Angestellten eines Friseursalons trugen nach Angaben der Polizei keinen Mund-Nasen-Schutz, während sie Kontakt zu Kunden hatten. Auch sei keine Liste mit den Kontaktdaten der Kunden geführt worden. Mitarbeiter der Stadt Delmenhorst schlossen das Friseurgeschäft. Auch zwei Gastronomiebetrieb, die nach der Sperrzeit um 23 Uhr noch geöffnet hatten, wurden geschlossen. Zudem gab es 31 Verstöße gegen die Maskenpflicht. Gegen alle Betroffenen wurden laut Polizei Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet. Delmenhorst überschreitet bereits seit Anfang Oktober deutlich den Grenzwert für Corona-Neuinfektionen von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Sonnabend hatte Delmenhorst landesweit mit Abstand die höchste Sieben-Tages-Inzidenz - sie lag bei 241,1 Neuinfektionen innerhalb einer Woche.

Private Feiern im Landkreis Oldenburg aufgelöst

Auch im Landkreis Oldenburg stellte die Polizei Verstöße gegen die verschärften Corona-Regeln fest. So lösten die Beamten in Ganderkesee eine private Geburtstagsfeier mit neun Personen aus verschiedenen Haushalten auf. Auch in Wildeshausen beendeten sie eine private Party - dort hatten 17 Personen aus der Nachbarschaft zusammen gefeiert. Der Landkreis meldete am Sonnabend 93,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - der Grenzwert von 50 wurde damit deutlich überschritten, weshalb sich unter anderem nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Oldenburgs Landrat Carsten Harings (parteilos) rief die Bürger zu einem verantwortungsvollen und sorgsamen Umgang mit den Regelungen auf. Derzeit gebe es viele einzelne Infektions-Ausbrüche, die den Aufwand der Kontaktnachverfolgung für das Gesundheitsamt erschwerten. "Wie schnell und umfangreich sich ein Ausbruchsgeschehen entwickeln kann, sieht man im Landkreis Cloppenburg", mahnte Harings.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.10.2020 | 08:00 Uhr