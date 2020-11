Zahl der Seehunde erreicht höchsten Stand seit 45 Jahren Stand: 09.11.2020 15:00 Uhr In diesem Jahr gibt es so viele Seehunde in der Nordsee wie seit 1975 nicht mehr. Experten schätzen den Gesamtbestand im deutschen, dänischen und niederländischen Wattenmeer auf rund 41.700 Tiere.

Bei Rundflügen sind 28.352 Tiere gezählt worden - zwei Prozent mehr als 2019. Die Daten hat das gemeinsame Wattenmeersekretariat mit Sitz in Wilhelmshaven am Montag veröffentlicht. Die Fachleute gehen davon aus, dass während der Flüge jeweils zwei Drittel der Seehunde aus der Luft zu sehen sind. So errechnen sie die wahrscheinliche Gesamtzahl.

Population wächst jedes Jahr

Zweimal im Jahr dokumentieren die Forscher die Population bei Rundflügen über das gesamte Wattenmeer: das erste Mal während der Wurfperiode im Juni und dann noch einmal während des Fellwechsels im August, wenn die Seehunde mehr Zeit an Land verbringen. Seit 2012 beobachten die Wissenschaftler einen sich stabilisierenden Trend in der Population, die den Angaben zufolge jedes Jahr um etwa 1,2 Prozent wächst.

Fast 10.000 Heuler gezählt

Ein Rekordhoch gab es in diesem Jahr nach Angaben des Wattenmeersekretariats auch beim Nachwuchs. Bei den Rundflügen im Juni zählten die Wissenschaftler 9.954 Heuler auf den Sandbänken und Stränden. Das waren drei Prozent mehr als im Vorjahr. Der Seehund-Bestand verteilt sich in jedem Jahr unterschiedlich auf die Wattenmeerregionen. Gründe dafür könnten etwa unterschiedliche Erhebungszeiträume, Wetterbedingungen oder die Wanderung der Tiere zwischen den Regionen sein.

Zahl der Seehunde in den Wattenmeer-Regionen 2020

Niedersachsen und Hamburg: 7.553 Seehunde (14 Prozent weniger als 2019)

Schleswig-Holstein: 10.746 Seehunde (23 Prozent mehr als 2019)

Helgoland: 136 Seehunde (47 Prozent weniger als 2019)

Dänemark: 2.256 Seehunde (16 Prozent weniger als 2019)

Niederlande: 7.661 Seehunde (4 Prozent mehr als 2019)

Weitere Informationen Seehunde in der Nordsee: Das große Zählen beginnt Wie viele Seehunde leben in der Nordsee? Die erste Serie von Zählflügen ist gestartet - zeitgleich in Niedersachsen und bei allen Wattenmeer-Anrainern. Der Bestand war zuletzt stabil. (15.06.2020) mehr Heuler "Wilma" eröffnet Saison in Seehundstation Als erster Heuler in diesem Jahr ist "Wilma" in die Seehundstation Norddeich gekommen. Sie war auf Juist mutterlos gefunden worden. Mittlerweile hat das Tier den Quarantäne-Bereich verlassen. (05.06.2020) mehr

Archiv 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.11.2020 | 14:00 Uhr