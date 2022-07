Zählung im Wattenmeer: Zahl der Kegelrobben leicht gesunken Stand: 01.07.2022 14:20 Uhr Bei Zählungen im gesamten Weltnaturerbe Wattenmeer haben die Experten einen leichten Rückgang der Kegelrobben-Bestände registriert. In Niedersachsen stieg die Zahl der Individuen dagegen.

Vor der Küste Deutschlands, Dänemarks und der Niederlande haben die Experten während des Fellwechsels im Frühjahr 8.948 Kegelrobben registriert. Das sind nach Angaben des Gemeinsamen Wattenmeersekretariats in Wilhelmshaven ein Prozent weniger als im Vergleich zum Vorjahr. Es könne sich dabei um einen realen Rückgang oder möglicherweise auch um eine veränderte Zuwanderung aus dem viel größeren Kegelrobbenbestand in Großbritannien handeln, sagte Jessica Schop, die Hauptautorin des Berichts zur Kegelrobben-Zählung. Auch sei es möglich, dass die Zählung nicht zum Höhepunkt des Fellwechsels erfolgt sei.

VIDEO: Wattenmeer: Geschichten rund um das UNESCO-Weltnaturerbe (09.08.2021) (5 Min)

19 Prozent Zuwachs vor Niedersachsens Küste

Mit Abstand die meisten Tiere (73 Prozent) sichteten die Experten vor der niederländischen Küste. Insgesamt waren es dort 6.500 - und damit im Vergleich zur Zählung im Vorjahr vier Prozent weniger. Dagegen verzeichnete Niedersachsen dem Bericht zufolge einen Anstieg um 19 Prozent auf 1.086 Individuen. Vor Helgoland stieg die Zahl der gezählten Kegelrobben um fünf Prozent auf 1.090 Tiere. Im schleswig-holsteinischen Teil des Wattenmeeres sichteten die Experten 120 Kegelrobben, im dänischen Teil 152.

Kegelrobben kehrten Mitte des 20. Jahrhunderts zurück

An der Wattenmeerküste sind Kegelrobben das größte Raubtier. Um Entwicklungen bei den Robben- und Seehundbeständen und Änderungen in ihrer geografischen Verbreitung in den Wattenmeerländern zu ermitteln, werden die Tiere jedes Jahr gezählt. In früheren Zeiten waren Kegelrobben in der Region wahrscheinlich zahlreicher, wurden aber intensiv bejagt und verschwanden daraufhin. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wanderten erste Tiere aus britischen Gewässern wieder ein. Danach wuchsen die Bestände erheblich.

