Stand: 15.04.2023 13:37 Uhr Wurf von Brücke auf A27 - Jugendliche erwartet Strafverfahren

Zwei Jugendliche sollen am Freitagnachmittag in Langwedel (Landkreis Verden) mindestens einen Gegenstand auf die Autobahn 27 geworfen haben. Nach Angaben der Polizei standen die beiden auf einer Brücke nahe der Rastanlage Goldbach. Das Auto eines 26-Jährigen, der Richtung Bremen fuhr, wurde demnach getroffen und im Vorderbereich beschädigt. Der Autofahrer konnte den Wagen auf dem Standstreifen anhalten. Polizisten stellten die beiden Jugendlichen noch auf der Brücke. Den Angaben zufolge erwartet die beiden ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.04.2023 | 14:00 Uhr