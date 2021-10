Würmer, Muscheln, Matsch: Wattenmeer im "Lonely Planet" Stand: 11.10.2021 14:46 Uhr Das Wattenmeer und das Klimahaus in Bremerhaven sind in die neue Ausgabe des Reiseführers "Lonely Planet" aufgenommen worden. Sie landen sogar unter den ersten fünf Orten.

"Würmer, Muscheln, Krebse tummeln sich im sandigen Untergrund und sorgen vor allem für gefiederte Gäste für einen reich gedeckten Tisch", schreiben die Autoren in "Ultimative Reiseziele Deutschland - Die Top-250-Liste von Lonely Planet". Ja, das beschreibt das Wattenmeer zwischen Inseln und Festland ziemlich passend. Weiter heißt es: "Ein Trio von Nationalparks schützt diese Wasserlandschaft, die zusammen mit dem holländischen Teil fast 12.000 Quadratkilometer umfasst und in dieser Größe weltweit einmalig ist." Das Wattenmeer landet auf Platz vier hinter der Stadt Leipzig, dem Bodensee und der Hamburger Elbphilharmonie.

Videos 59 Min Vom Watt leben Fischer, Forscher oder Lebensretter: Sie alle arbeiten in Niedersachsens Nationalpark Wattenmeer. 59 Min

"Größte Bedrohung wird auf unmittelbare Weise nachvollziehbar"

Auf Platz fünf folgt das Klimahaus in Bremerhaven. "Es macht erlebbar, wie vielfältig die Lebensräume unseres Planeten sind." Dort im wissenschaftlichen Ausstellungshaus spüre man die "feuchte Wärme Samoas und die klirrende Kälte von Königin-Maud-Land in der Antarktis". Entscheidend für die Auswahl auf den vorderen Plätzen sei aber, dass das Klimahaus den Menschen vor Auge führe, was der Klimawandel mit der Erde und deren Bewohnern anstelle. "Die größte Bedrohung der Menschheit wird so auf unmittelbare Weise nachvollziehbar."

300 Seiten Sehenswürdigkeiten

In dem rund 300 Seiten starken "Lonely Planet"-Reiseführer sind Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Neuschwanstein, die Zugspitze, die Berliner Museumsinsel, Baden-Baden, Potsdam, Weimar, Rothenburg ob der Tauber, die Lutherstadt Wittenberg zu sehen. Aber auch der Aachener, der Kölner und der Naumburger Dom, die Kreidefelsen von Rügen sowie Helgoland.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.10.2021 | 09:30 Uhr