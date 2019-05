Stand: 21.05.2019 11:31 Uhr

Wrack von Kleinflugzeug in Nordsee gefunden

Rettungskräfte haben in der Nordsee vor Wilhelmshaven das Wrack eines abgestürzten Kleinflugzeuges gefunden. Das teilte die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) laut NDR 1 Niedersachsen mit. Einem BFU-Sprecher zufolge handelte es sich um ein einmotoriges Leichtflugzeug, das für bis zu vier Personen zugelassen ist. Vermisst wird nach Angaben der Wilhelmshavener Polizei ein 44-Jähriger, der die Maschine gemietet hatte. Nach ihm werde weiter gesucht. Wie viele Menschen sich insgesamt an Bord der Maschine befanden, ist noch unklar.

Flugzeug-Trümmer in Nordsee entdeckt 20.05.2019 18:45 Uhr Am Montag hat die Polizei in der Nähe des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven Trümmerteile eines Flugzeugs entdeckt. Sie könnten zu einer Maschine gehören, die seit Sonntag vermisst wird.







Flugzeug nach heftigem Gewitter vermisst

Das Flugzeug war am Sonntag um 18.20 Uhr auf Wangerooge gestartet und galt nach einem heftigen Gewitter über dem Jadebusen als vermisst. Im Rahmen einer großen Suchaktion wurden am Montag in der Nähe des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven Trümmerteile im Wasser entdeckt. Später seien weitere Wrackteile im Uferbereich gefunden worden, so die Polizei. Am Montagabend fanden die Einsatzkräfte dann auch die Pilotentasche mit persönlichen Gegenständen des 44-jährigen Mieters des privat gecharterten Flugzeuges.

