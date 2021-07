Stand: 30.07.2021 09:38 Uhr Wölfin stirbt nach Kollision mit Auto

Bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße 102 in Bremervörde ist am Abend ein Wolf von einem PKW erfasst worden. Das Tier verendete an der Unfallstelle, teilt die Polizei mit. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachsachaden von etwa eintausend Euro. Der Wolfsberater des Landkreises Rotenburg wurde verständigt. Durch den Jagdpächters wurde das Tier geborgen und abtransportiert. Seinen Angaben zufolge handelte es sich um ein weibliches Jungtier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.07.2021 | 08:30 Uhr