Wolf in Westerstede unterwegs?

Im Ammerland haben Passantinnen und Passanten am Sonntag offenbar einen Wolf gesehen: Wie die Polizei in Westerstede mitteilte, riefen am Vormittag fast zeitgleich mehrere Menschen an, weil ihnen im Stadtgebiet ein Wolf begegnet sei. Als die Beamten im Bereich der Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik (DEULA) eintrafen, wo der Wolf unterwegs sein sollte, war das Tier allerdings bereits weg. Ein Passant habe es aber auf Video aufgenommen. Mit den Aufnahmen soll die zuständige Stelle der Landesjägerschaft jetzt prüfen, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelte.

