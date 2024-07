Wolf auf Norderney: DNA-Test gibt klaren Hinweis auf Herkunft Stand: 24.07.2024 09:08 Uhr Vor mehreren Wochen wurde erstmals ein Wolf auf der Insel Norderney gesichtet. Das Tier ist wohl noch immer auf der Insel: Wildtierkameras haben erst kürzlich entsprechende Aufnahmen gemacht.

Anfang und Mitte Juli wurde der Wolf viermal fotografiert, sagt Thea Hamm. Sie ist Biologin bei der Nationalparkverwaltung in Wilhelmshaven. Die jüngste Aufnahme stamme demnach vom 15. Juli. Erstmals sprach die Verwaltung des Nationalparks Ende Juni von einem Wolf auf Norderney. Daraufhin wurde das Tier noch zweimal von Wildtierkameras und später mithilfe einer Drohne mit Wärmebildkamera fotografiert.

Videos 3 Min Norderney: Wolf offenbar weiterhin auf der Insel Einige Weidetierhalter sind besorgt und wollen Schutzmaßnahmen ergreifen. Andere sehen die erneute Sichtung gelassen. (05.07.2024) 3 Min

DNA-Test: Wolf auf Norderney stammt aus Belgien

Um herauszufinden, woher der Wolf kommt, wurde die DNA aus einer Haarprobe des Tieres analysiert. Der Wolf stammt demnach aus einem Rudel in Belgien. Dort wurde der junge Rüde nach Angaben der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer im vergangenen Jahr geboren. Jäger und Experten gehen davon aus, dass der Wolf bei Niedrigwasser über das Watt auf die Insel gelangt sein könnte. Sie halten es für möglich, dass das Tier auch über diesen Weg Norderney wieder verlassen könne. Biologin Hamm schließt nicht aus, dass der Wolf sogar zwischen Festland und Insel pendele. Das würde die mehrtägigen Pausen zwischen den einzelnen Sichtungen erklären. Hinweise darauf, wie Pfotenabdrücke im Watt, wurden bislang nicht gefunden.

Nationalparkverwaltung: "Kein Handlungsbedarf"

Obwohl der Wolf weiterhin über die Insel zu streunen scheint, sieht die Nationalparkverwaltung derzeit keinen Handlungsbedarf. "Wir kontrollieren Raumnutzung und Aufenthalt so eng wie möglich", sagt Biologin Hamm. Bislang habe der Wolf keine weiteren Tiere gerissen oder sich gar Menschen genähert, heißt es. Bei einem ersten Drohnenflug wurde demnach ein totes, angefressenes Damwild nahe dem Wolf entdeckt. Der Wolf sei zudem auf natürlichem Weg in die Ruhezone des Nationalparks gelangt, so Hamm, "was mit den Schutzprinzipien im Nationalpark im Einklang steht". Demnach bestehe kein Anlass das Tier einzufangen. Trotzdem sollen mögliche Wolfssichtungen weiterhin der Nationalparkverwaltung gemeldet werden.

