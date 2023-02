Stand: 11.02.2023 12:17 Uhr Wohnwagen und Carport bei Brand in Oldenburg zerstört

In Oldenburg ist am Samstagmorgen ein Wohnwagen neben einem Einfamilienhaus in Brand geraten. Das Feuer griff daraufhin auf ein Carport über, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Durch die Hitze zerplatzten nach den Angaben zufolge die Fensterscheiben des Wohnhauses. Die Feuerweh rkonnte das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haus verhindern. Verletzt wurde niemand. Vorsichtshalber wurden Anwohner evakuiert und die die Straße zeitweise gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

VIDEO: Oldenburg: Wohnwagen geht in Flammen auf (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.02.2023 | 08:00 Uhr