Wohnwagen auf Campingplatz in Oyten abgebrannt

In der Nacht zu Donnerstag sind vier Wohnwagen auf einem Campingplatz in Oyten (Landkreis Verden) abgebrannt beziehungsweise beschädigt worden. Als die Freiwillige Feuerwehr eintraf, standen zwei Wohnwagen und die dazugehörigen Nebengebäude in Brand. Durch die Hitze wurden zwei weitere Wohnwagen und deren Nebengebäude auf den Nachbarparzellen beschädigt. Als der Brand ausbrach, befanden sich zwei Menschen in einem der Wohnwagen. Sie wurden auf das Feuer aufmerksam und konnten sich in Sicherheit bringen. Sie wurden leicht verletzt. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere Zehntausend Euro.

