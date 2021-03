Stand: 23.03.2021 09:22 Uhr Wohnungsbrand in Oldenburg: Ein Mensch ums Leben gekommen

Bei einem Wohnungsbrand in der Oldenburger Innenstadt ist am Morgen ein Mensch gestorben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Feuer war in einem Mehrparteienhaus gegenüber dem Oldenburger Hauptbahnhof ausgebrochen. Wegen des Feuerwehreinsatzes war das Gebiet einige Zeit abgesperrt worden. Zur Todesursache und weiteren Einzelheiten wollte die Polizei noch nichts sagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.03.2021 | 09:30 Uhr