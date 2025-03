Stand: 01.03.2025 10:02 Uhr Wohnungsbrand in Friesoythe: Ersthelfer bei Löschversuch verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, konnten zwei Ersthelfer die Tür der brennenden Wohnung aufbrechen. Sie erlitten den Angaben zufolge bei dem Löschversuch eine Rauchgasvergiftung und wurden leicht verletzt. Ihnen sei es nicht gelungen, den Brand zu löschen. Rund 90 Feuerwehrleute hätten das Feuer schließlich löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Wohnhaus verhindern können. Wie es zu dem Brand kam, sei unklar. Der Mieter der betroffenen Wohnung sei nicht zu Hause gewesen. Das Mehrfamilienhaus sei vorerst unbewohnbar. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen vom NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.03.2025 | 09:00 Uhr