Wohnungsbrand in Edewecht: Rauchmelder rettet Bewohner

Am Dienstagmorgen ist in einem Wohnhaus in Edewecht (Landkreis Ammerland) ein Feuer ausgebrochen. Ein Rauchmelder alarmierte die Bewohner der Räume im Erdgeschoss des Gebäudes. Die Feuerwehr löschte den Brand, Rettungskräfte kümmerten sich um die Bewohner. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Das Erdgeschoss des Wohnhauses ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

