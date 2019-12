Wohnhaus in Wildeshausen abgebrannt 26.12.2019 12:00 Uhr 1 min | Verfügbar bis 02.01.2020

Am ersten Weihnachtsfeiertag ist in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Bewohner konnten sich retten. Der Schaden wird auf 800.000 Euro geschätzt.