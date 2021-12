Stand: 27.12.2021 11:44 Uhr Wohnhaus in Südbrookmerland geht in Flammen auf

In dem Ort Engerhafe in Ostfriesland ist am frühen Montagmorgen ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Eine Frau konnte sich und ihre Katze rechtzeitig in Sicherheit bringen, sie war von einem Rauchmelder im Haus gewarnt worden. Bei den Löscharbeiten herrschte nach Feuerwehrangaben große Sturzgefahr, weil das Löschwasser auf Straßen und Wege lief und am Boden gefror. Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Südbrookmerland streuten Salz, um die Eisflächen aufzulösen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.12.2021 | 13:30 Uhr