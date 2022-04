Stand: 26.04.2022 21:28 Uhr Wohnhaus-Brand in Cloppenburg: Obergeschoss in Flammen

Bei dem Brand eines Wohnhauses im Süden der Stadt Cloppenburg hat sich am Dienstag starker Rauch im Stadtgebiet verbreitet. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei um kurz nach 17 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf der Terrasse ausgebrochen und dann auf das Haus übergegangen. Das Obergeschoss stand kurz darauf vollständig in Flammen. Etwa 65 Feuerwehrleuten waren im Einsatz. Am Abend war das Feuer weitgehend gelöscht. Zwei Hausbewohner wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anlieger aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.04.2022 | 06:30 Uhr