Stand: 27.04.2022 08:59 Uhr Wohnhaus-Brand in Cloppenburg: Nachbar alarmiert 14 Bewohner

Ein Feuer hat am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Cloppenburg ein Einfamilienhaus zerstört. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten sich die 14 Bewohner rechtzeitig retten und wurden nicht verletzt. Dies hätten sie einem Nachbarn zu verdanken, der ein Knistern gehört und Alarm gegeben habe, hieß es in dem Bericht der Feuerwehr auf Facebook. Laut Polizei waren die Flammen von der Terrasse auf das Gebäude übergegangen. Rund 60 Einsatzkräfte waren am Brandort, um die Flammen zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude zu verhindern. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Bungalows. Laut Feuerwehr ist das Haus nicht mehr bewohnbar. "Feuer und Wasser haben einen erheblichen Schaden angerichtet", heißt es in dem Post. Dichte Rauchschwaden lagen über der City. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

