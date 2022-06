Wo ist Joe? Kleiner Junge in Oldenburg immer noch vermisst Stand: 20.06.2022 13:15 Uhr Die Polizei in Oldenburg sucht weiter intensiv nach dem vermissten Joe. Der Achtjährige ist seit Freitagabend verschwunden.

Bei der Suche kommen unter anderem Spürhunde und Hubschrauber zum Einsatz. Die Polizei schließt nicht aus, dass der geistig behinderte Junge den Einsatz als Spiel ansieht und sich versteckt. Auch ein Unglücksfall sei möglich, hieß es am Montag. Joe hat schulterlange, dunkle lockige Haare, trägt eine Kinder-Polizeiweste mit Aufdruck und ist barfuß unterwegs. Die Fahnder bittet die Oldenburger, in ihren Kellern, in Gartenhäusern und auf Dachböden nach dem Kind zu schauen. Hinweise zum Vermissten nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer (0441) 7 90 41 15 entgegen.

Zuletzt in ehemaliger Kaserne in Donnerschwee gesehen

Die Einsatzkräfte hatten gehofft, dass der Junge am Wochenende irgendwo aus Versehen eingeschlossen wurde. Das habe sich zerschlagen, so die Polizei. Zuletzt gesehen wurde Joe auf dem ehemaligen Kasernengelände im Oldenburger Stadtteil Donnerschwee. Derweil durchkämmen Suchmannschaften mehrere Objekte in der Stadt, ebenso wie eine Schrebergartenkolonie und ein Wäldchen. Es sind mehr als 100 Rettungskräfte im Einsatz. Dutzende Anwohnerinnen und Anwohner unterstützen die Retter.

