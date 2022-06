Wo ist Joe? Hunderte an Suche nach Achtjährigem beteiligt Stand: 22.06.2022 20:06 Uhr Auch am Mittwoch konnte die Polizei den Jungen nicht finden. Seit fünf Nächten ist der achtjährige Joe aus Oldenburg vermisst. Zahlreiche Freiwillige unterstützen die Polizei bei der Suche.

Die Oldenburger Polizei begrüßt die Hilfe der Oldenburgerinnen und Oldenburger. „Das ist aus unserer Sicht absolut beeindruckend“, sagt der Oldenburger Polizeisprecher, Stephan Klatte. Trotzdem fehlte auch am Mittwoch von dem achtjährigen Joe aus Oldenburg Jede Spur. Die Suchmaßnahmen in Wehnen im Landkreis Ammerland sind laut Polizei so gut wie abgeschlossen. Hier gingen die Fahnder seit Dienstag mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Ohne Erfolg. Joe hat schulterlange, dunkle lockige Haare, trägt eine Kinder-Polizeiweste mit Aufdruck und ist barfuß unterwegs. Hinweise zum Vermissten nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer (0441) 7 90 41 15 entgegen. Nachweislich wurde Joe zuletzt auf dem ehemaligen Kasernengelände im Oldenburger Stadtteil Donnerschwee gesehen.

Polizei durchkämmt weiteres Kasernengelände

Seit Montag haben hunderte Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr das Gebiet in den Bad Zwischenahner Stadtteilen Wehnen und Bloh durchsucht. Inzwischen sei die Polizei sich sicher: In Wehnen ist Joe nicht. Weder in einem Waldstück, auf den Erdbeer- und Maisfeldern, noch in den Gebäuden der angrenzenden Karl-Jaspers-Klinik wurden Hinweise zum Verbleib des Jungen gefunden. Mehrere Zeugen wollen das geistig behinderte Kind dort gesehen haben. Die Polizei sperrte Straßen ab und durchkämmte das Gebiet rund um den Woldsee mit Spürhunden - ohne Erfolg. Auf dem ehemaligen Kasernengelände im Oldenburger Stadtteil Fliegerhorst geht die Suche mit Hunden weiter. Wo sonst die Rettungshundestaffel aus Oldenburg trainiert, wird nun nach Joe gesucht. Man wolle sichergehen, dass Joe sich nicht dort versteckt, sagte ein Hundeführer.

Keine konkreten Hinweise

Die Ermittler bleiben bei ihrer Taktik, jedem noch so kleinen Hinweis nachzugehen. Doch eine konkrete Meldung, wo sich Joe aufhalten könnte, sei bisher noch nicht dabei gewesen, sagte Stephan Klatte. Die Beamtinnen und Beamten seien aber absolut motiviert, den Jungen zu finden. „Sie haben in den vergangenen Tagen eigene private Termine links liegen gelassen und sind zum Dienst gekommen, obwohl sie bereits zwölf Stunden hinter sich hatten.“ Das Kind zu finden habe derzeit oberste Priorität.

Oldenburger helfen bei der Suche

Hilfe bekommt die Polizei derzeit von Hunderten Oldenburgerinnen und Oldenburgern. Einige haben sich in Chatgruppen zusammengetan, andere Plakate und Handzettel entworfen. Freiwillige teilten sich die Region untereinander auf und verteilten Tausende Zettel mit Joes Foto. Diana Tätzler hat die Gruppen ins Leben gerufen. Sie ist überwältigt von der Reichweite der Gruppen. Auch die Polizei findet die Suchaktionen der Oldenburgerinnen und Oldenburger großartig; sie setzt auf die Hilfe der Bevölkerung. „Trotz unserer großen Anzahl an Polizeibeamten können wir nicht überall sein. Wir nehmen diese Hilfe gerne entgegen.“ sagt Polizeisprecher Klatte dem NDR.

Polizei und private Suchtrupps geben nicht auf

Obwohl die Einsatzkräfte nur noch in Kleingruppen in Wehnen nach dem vermissten Jungen suchen, trafen sich dort auch Mittwochabend noch zahlreiche Oldenburgerinnen und Oldenburger. Über die Chatgruppen haben sie sich organisiert. Sie wollen erneut das Gebiet rund um den Woldsee absuchen. Falls er sich doch in einem Waldstück verstecken sollte, oder in einem benachbarten Bauernhof. Sie geben die Hoffnung, Joe zu finden, noch nicht auf.

