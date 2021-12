Wittmund: Wohnhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar Stand: 13.12.2021 16:55 Uhr Nach einem Feuer in einem Wohnhaus im ostfriesischen Wittmund hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt. Ersten Schätzungen zufolge soll der Schaden bei 30.000 Euro liegen. Das Haus ist unbewohnbar.

Die meisten betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner sind bei Familienangehörigen, Freunden oder Nachbarn unterkommen, heißt es von der Stadt. Zwei Personen befänden sich derzeit in einer Notunterkunft. Die Polizei in Wittmund sucht noch nach Zeugen, die weitere Angaben machen können, warum das Feuer ausgebrochen sein könnte.

Die meisten Verletzten haben Kliniken verlassen

Der Brand war in der Nacht zu Sonntag ausgebrochen. Flammen schlossen mehrere Menschen, darunter drei Kleinkinder, in dem Gebäude ein. Die Feuerwehr rettete die Bewohnerinnen und Bewohner über Drehleitern. 15 Personen erlitten Verletzungen, elf von ihnen kamen in umliegende Kliniken. Die meisten hätten die Krankenhäuser am Montag verlassen.

