Stand: 08.06.2021 11:03 Uhr Wittmund: Feuer richtet Schaden in sechsstelliger Höhe an

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Wittmund ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Montagabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Zunächst war ein Holzschuppen in Brand geraten. Danach griff das Feuer auf den Dachstuhl des Hauses über. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass die Flammen auf weitere Wohnhäuser übergriffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.06.2021 | 09:30 Uhr