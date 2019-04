Stand: 09.04.2019 14:56 Uhr

Wittmund: Bundespräsident besucht Ostfriesland

Frank-Walter Steinmeier ist heute nach Ostfriesland gereist. Der Bundespräsident besuchte am Vormittag im Landkreis Wittmund das Klinkerwerk in Neuschoo, einen Naturschutzhof im Wittmunder Wald und gemeinsam mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die soziale Integrationswerkstatt der Region. Dort werden geflüchtete Jugendliche für den Arbeitsmarkt fit gemacht. Steinmeier war von 1996 bis 1998 Leiter der niedersächsischen Staatskanzlei in Hannover.

Steinmeier zu Besuch in Ostfriesland 09.04.2019 17:15 Uhr Unter dem Motto "Land in Sicht" reist der Bundespräsident am Dienstag einen Tag lang durch den ländlichen Raum. Mit Ministerpräsident Weil besichtigt er einen Naturschutzhof.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Steinmeier diskutiert über Ärztemangel auf dem Land

Am Nachmittag will Steinmeier mit dem Allgemeinmediziner Wolfgang Nagel über Ärztemangel auf dem Land diskutieren. Sie wollen in einer Landarztpraxis in Esens darüber sprechen, mit welchen Modellen die medizinische Versorgung in dünn besiedelten Regionen vorangebracht werden kann. Anfang des Jahres hatte die Geburtshilfe im Kreiskrankenhaus Wittmund schließen müssen, weil es keinen zweiten Facharzt mehr gab. Am Abend nimmt Steinmeier an einem Empfang für 120 Ehrenamtliche in Dunum teil.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.04.2019 | 15:00 Uhr