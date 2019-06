Stand: 20.06.2019 14:55 Uhr

Wird die "Gorch Fock" doch ausgedockt? von Felix Meschede und Nino Seidel

Die Bredo-Werft hat angekündigt, dass das Segelschulschiff "Gorch Fock" am Freitag doch ausgedockt werden kann. Trotzdem droht der Streit zwischen Bund und Bredo wegen einer Zahlung in Millionenhöhe zu eskalieren. Der Bund weist die Forderung bislang zurück.

Die Bredo-Werft fordert 5,1 Millionen Euro vom Verteidigungsministerium für bereits geleistete Arbeiten an der "Gorch Fock" gefordert. Vorher wollte sie das Schiff nicht wie geplant am Freitag ausdocken. Nun zieht die Bredo-Werft die angedrohte Maßnahme wieder zurück. "Wir haben verstanden, dass der Bund ohne eine gerichtliche Entscheidung nicht zahlen wird", verkündete Bredo-Geschäftsführer Dirk Harms am Donnerstag. "Die Bredo wird also den Bund verklagen müssen." Das habe man nicht gewollt, sei dazu aber nun gezwungen, so Harms weiter.

Ausdocken nach Plan

Bredo meldet Besitzansprüche an der vollständig sanierten "Gorch Fock" an und leitet daraus zusätzliche Forderungen ab. Diese könne die Werft durch das Gutachten eines Sachverständigen begründen. Bredo behält sich vor, ihre Ansprüche vor Gericht durchzusetzen. Wie der NDR erfuhr verhandeln die Parteien seit dem Morgen über eine Einigung. Ungeachtet des Ergebnis hat Bredo bereits angekündigt, das Schiff wie geplant am Freitag ausdocken zu wollen.

Das Verteidigungsministerium hat für die Instandsetzung des Marine-Segelschulschiffs die Elsflether Werft beauftragt. Die Bredo Dockgesellschaft ist als Unterauftragnehmer der Elsflether Werft an den Arbeiten beteiligt und fordert dafür noch 10,5 Millionen Euro. Nach der zwischenzeitlichen Insolvenz der Elsflether Werft hat die Bredo-Werft ihre Forderungen direkt an das Verteidigungsministerium gerichtet. Die Bredo-Werft wollte die "Gorch Fock" so lange als Pfand behalten. Sie rückt nun nach eigenen Angaben davon ab, um in einem Rechtsstreit keine Nachteile zu haben.

Forderungen zurückgewiesen

Das Ministerium hatte die Forderung der Bredo-Werft stets zurückgewiesen. Man habe die Elsflether Werft bereits für die Leistung bezahlt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. "Alle Forderungen der Bredo gelten gegenüber der Elsflether Werft". Das Ministerium hatte am Montag mit einer einstweiligen Verfügung die Bredo-Werft zur Herausgabe ihres Schiffes zwingen wollen. Doch das Landgericht Bremen hatte den Antrag zurückgewiesen. Daraufhin hatte das Verteidigungsministerium am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Bremen Beschwerde eingereicht.

Unterstützung hatte die Bredo-Werft ausgerechnet von der CDU in Bremerhaven bekommen. Der Fraktionsvorsitzende Thorsten Raschen forderte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in einer Erklärung zu mehr Kompromissbereitschaft auf: "Es ist nicht akzeptabel, dass in unserer strukturschwachen Region durch die Untätigkeit in Berlin hier einige Hundert Arbeitsplätze direkt und indirekt gefährdet werden.

Zukunft der Elsflether Werft

Ein Nicht-Ausdocken des Schiffs hätte wiederum die Zukunft der Elsflether Werft gefährdet. Das Verteidigungsministerium und die insolvente Elsflether Werft haben sich auf einen verbindlichen Zeitplan für die Instandsetzung verständigt. Bei Verzögerungen droht das Aus der "Gorch Fock". Das Verteidigungsministerium hat sich jedenfalls vorbehalten das Schulschiff dann nicht weiter sanieren zu lassen.

