Winterwetter: Sturmböen an Nordseeküste und Schnee im Harz Stand: 20.01.2022 16:00 Uhr Sturm, Schneeschauer und Frost lassen es ungemütlich in Niedersachsen werden. Auf Norderney warnen Schilder vor Dünenabbrüchen. Dort war kürzlich eine Frau verschüttet worden.

Auf der Nordseeinsel blies der Wind am Vormittag bereits kräftig. Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten bis zum Abend teils schwere Sturmböen der Stärke 9 mit Geschwindigkeit bis zu 85 Kilometern in der Stunde. Für das Mittagshochwasser bestand zeitweise die Gefahr einer leichten Sturmflut und die Überflutung von Stränden und der Vorländer, so der Warndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Auch am Freitag soll es an der Küste windig bleiben.

Glättegefahr im Wendland und Lüneburger Heide

Winterlich wird es vor allem in den Mittelgebirgen. Oberhalb von 400 Meter fallen laut Wetterdienst bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Insbesondere im Harz oberhalb von 800 Metern muss deshalb auch mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Dazu sinken die Temperaturen nach Angaben der Meteorologen in den Frostbereich zwischen null Grad im Emsland und minus sechs Grad im Wendland und in den Bergen. Dabei besteht verbreitet Glättegefahr durch überfrierende Nässe, im Wendland und in der Lüneburger Heide durch Reifglätte.

Warnschilder an Dünenkante auf Norderney

Anfang Januar war auf Norderney eine hohe Dünenkante abgebrochen. Eine 57-jährige Urlauberin wurde von den Sandmassen teilweise verschüttet, sie hatte bei stürmischem Wetter Schutz an der Kante gesucht. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Sand befreien. Darum installierten Küstenschützer dort nun Hinweisschilder. Sie warnen davor, den Strandabschnitt auf Norderney bei hohen Wasserständen zu betreten. Durch Abbrüche sind an der Stelle in den vergangenen Jahren bis zu acht Meter hohe Dünenkanten entstanden.

