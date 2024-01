Stand: 25.01.2024 09:30 Uhr Windkraftbranche fordert 100 Millionen für Hafen in Cuxhaven

Der Bundesverband Windenergie hat die Bundesregierung aufgefordert, sich mit einem Zuschuss von 100 Millionen Euro an der Cuxhavener Hafenerweiterung zu beteiligen. Ohne neue Liegeplätze drohe der Ausbau der Windkraft in Deutschland ins Stocken zu geraten, erklärte der Bundesverband Windenergie. Über den Cuxhavener Hafen kämen 80 Prozent der benötigten Rotorblätter für Windräder an. Zudem steht hier mit dem Werk von Siemens Gamesa die größte Fabrik der deutschen Windkraftindustrie. Für den Ausbau des Hafens sind 300 Millionen Euro veranschlagt: Das Land Niedersachsen sowie die Privatwirtschaft hätten jeweils 100 Millionen Euro zugesagt - es fehlten 100 Millionen, so die Hafenwirtschaftsgemeinschaft. Die Zeit dränge, denn die Baugenehmigung für die Erweiterung des Hafens laufe in einem Jahr aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Häfen Energiewende