Windkraft: Viele Anträge für Schwerlast-Transporte unbearbeitet Stand: 21.05.2023 15:12 Uhr In Teilen Niedersachsens stockt wegen unbearbeiteter Anträge für Schwertransporte offenbar der Ausbau der Windkraft. Am Montag äußert sich der Landesverband Erneuerbare Energien.

Ein Sprecher der bundeseigenen Autobahn GmbH räumte Verzögerungen bei entsprechenden Schwertransporten ein. Ursache sei eine gestiegene Zahl von Anträgen. Das Unternehmen reagiere mit zusätzlichem Personal. Ein neues Prüfverfahren, das derzeit eingeführt wird, soll für kürzere Abläufe sorgen. Das Bundesverkehrsministerium hatte zuvor der "Bild am Sonntag" einen "Rückstau bei der Antragsbearbeitung" für Schwertransporte im Gebiet Ostfriesland bis Hessen bestätigt.

Bericht: 150 Genehmigungen für Transport einer Anlage

Dem Medienbericht zufolge sollen rund 15.000 Stellungnahmen bei der für Niedersachsen und Teile Hessens zuständigen Regionalniederlassung der Autobahn GmbH ausstehen. Für den Transport der Bauteile einer einzigen Windenergie-Anlage seien 150 Genehmigungen erforderlich, hieß es. Staatssekretär Oliver Luksic (FDP) kündigte gegenüber der Zeitung eine deutliche Beschleunigung der Genehmigungen an. Dazu gehörten weniger Begleitfahrzeuge und Dauergenehmigungen.

Der Landesverband Erneuerbare Energien will sich am Montag zu dem Thema äußern und einen Ausblick auf den Windkraft-Ausbau in Niedersachsen vorstellen.

