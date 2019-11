Stand: 13.11.2019 07:09 Uhr

Windenergie: Enercon-Chefs und Land beraten heute

1.500 Enercon-Beschäftigte im ostfriesischen Aurich fürchten um ihre Jobs. Die ersten sollen womöglich schon im Dezember gehen. Der Windenergieanlagen-Bauer reagiert damit auf die Krise beim Ausbau der Windenergie. Denn es werden kaum noch Anlagen in Deutschland neu gebaut. Heute Vormittag treffen sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, Umweltminister Olaf Lies (beide SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zu Gesprächen mit dem Enercon-Management in der Staatskanzlei Hannover. Auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) wird erwartet, denn in Magdeburg sind ebenfalls 1.500 Enercon-Beschäftigte vom Stellenabbau bedroht.

Weil: Möglichst viele Arbeitsplätze erhalten

Die Politiker wollen sich die Sicht des Unternehmens erläutern lassen, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei NDR 1 Niedersachsen. Ministerpräsident Weil betonte aber auch: Ziel sei es ganz klar, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Für Kurzarbeit oder eine Transfergesellschaft statt Jobabbau müsste allerdings das Unternehmen mitziehen.

Keine Zukunft für Rotorblätter-Bau in Deutschland?

Ein Enercon-Sprecher hat bereits erklärt, das Unternehmen wolle keine falschen Hoffnungen wecken. In Deutschland habe der Bau von Rotorblättern keine Zukunft. Laut Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig wird es vor allem darum gehen, dass die Landespolitik mehr Druck in Berlin macht, um den Ausbau der Windenergie in Deutschland wieder anzukurbeln. Ansonsten drohe eine weitere Abwärtsspirale, heißt es von Enercon. Am Nachmittag fährt Wirtschaftsminister Althusmann nach Aurich, um dort unter anderem Vertreter der Gewerkschaft IG Metall und den Landrat zu treffen. Die Gewerkschaft fordert einen offenen Dialog, der Stellenabbau sei nicht alternativlos. Das müsse die Politik dem Enercon-Management deutlich machen. Der Ministerpräsident wird dann am Sonnabend mit Lies in Aurich erwartet, um mit Arbeitnehmervertretern zu sprechen, so die Staatskanzlei.

